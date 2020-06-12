В Лондоне закрыли щитами памятник Уинстону Черчиллю – это сделано накануне новых акций протеста против расовой дискриминации, они пройдут в Британии в эти выходные. Ранее протестующие нанесли граффити на памятник Черчиллю и прикрепили табличку с надписью «расист»

Премьер-министр Борис Джонсон назвал эти действия попыткой подвергнуть историю цензуре. Он напомнил, что Черчилль был одним из тех, кто спас Британию и всю Европу от фашизма. Опасаясь вандализма, Лондонские власти также закрыли фанерными щитами памятник Нельсону Манделе и Мемориал в честь погибших в Первой мировой войне.

Часть памятников Лондона могут быть снесены, поскольку напоминают о временах антигуманных ценностей. Такую вероятность допустил мэр британской столицы Садик Хан. Он ранее сообщил, что специальная комиссия также должна оценить актуальность объектов уличного искусства и названий улиц.

Памятники следует воспринимать как часть истории и относиться к ним более уравновешенно, — считает научный сотрудник University College of London, политолог Владимир Пастухов.

Война с памятниками началась в ходе акций против расизма и действий полиции после убийства силовиками в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда. В ряде британских городов участники акций протеста без жалости расправляются с историческими личностями. В самом центре Лондона на памятнике бывшему премьеру Уинстону Черчиллю в прошлые выходные краской написали «Он был расистом» и оставили лозунг Black Lives Matter – «Жизнь темнокожих имеет значение». В столице Британии также снесли памятник шотландскому торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту Миллигану, а в Бристоле — группа протестующих уничтожила статую работорговца, мецената и парламентария 17 века Эдварда Колстона. Памятник протащили по улицам города, а затем под восторженные крики собравшихся сбросили в залив. Власти монумент из воды достали, его отправят в музей. В нескольких городах США недовольство участников акций против расизма даже вылилось на первооткрывателя Америки Христофора Колумба. За то, что он, по мнению протестующих, начал геноцид американских индейцев. В Бостоне статуе мореплавателя оторвали голову, в Миннесоте толпа повалила монумент на землю, устроив вокруг него танцы. В Ричмонде памятник Колумбу утопили в озере. Перед этим монумент пытались сжечь. В том же городе в штате Вирджиния снесли памятник бывшему президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису. А в Портсмуте демонстранты уничтожили несколько статуй конфедератов. Война с памятниками прокатилась и по Бельгии. Там под удар попал король Леопольд Второй. Монарх, который правил страной в XIX веке известен захватом долины реки Конго. При нем проводилась жестокая колониальная политика в отношении местного населения, вплоть до геноцида. В Брюсселе на памятнике королю написали слово «убийца», в Антверпене монумент подожгли и разрисовали граффити, также протестующие поступили с памятником королю в городе Гент.

Тем временем власти британского города Пул в южной Англии могут демонтировать памятник основателю движения скаутов Роберту Баден-Пауэллу, чтобы защитить его от протестующих.