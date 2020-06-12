Украина предоставила статус беженца обвиняемого по делу «Нового величия» Сергею Гаврилову. Об это он сам рассказал в Фейсбуке. В России Гаврилов был под домашним арестом. О том, что он уехал на Украину, стало известно прошлой осенью. Фигурантов дела «Нового величия», напомню, обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нём.