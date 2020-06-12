Украина предоставила статус беженца обвиняемого по делу «Нового величия» Сергею Гаврилову. Об это он сам рассказал в Фейсбуке. В России Гаврилов был под домашним арестом. О том, что он уехал на Украину, стало известно прошлой осенью. Фигурантов дела «Нового величия», напомню, обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нём.
2020-06-12T17:40:22+03:00
2020-06-12T17:40:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:40, 12 июня 2020
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