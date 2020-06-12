В Симферополе арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на районный суд. Ещё один человек отправлен под домашний арест. По версии следствия, фигуранты дела готовили теракт на городском рынке. О задержании подозреваемых ранее сообщала ФСБ.
2020-06-12T17:33:41+03:00
2020-06-12T17:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 12 июня 2020
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