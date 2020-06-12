Леонид Рошаль попросить президента России обратить внимание на дело калининградских врачей

Глава НИИ неотложной детской хирургии сделал это, выступая на Поклонной горе, на церемонии в честь Дня России. Рошаль пояснил, что выполняет просьбу врачебного сообщества. Он сказал, что нужно обратить внимание на историю в Калининграде, где двух врачей обвиняют в умышленном убийстве недоношенного ребёнка. Руководитель НИИ подчеркнул, что не хочет давить на суд. При этом он добавил, что то, что происходит, это неправильно и такого не было в России с 1953 года.