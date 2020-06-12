В Татарстане участники проправительственного движения собрали мусор, сфотографировались и оставили его на берегу реки. Об этом сообщает «Радио Свобода». Местный эко-активист Марат Газизуллин рассказал, что несколько дней назад нашел на берегу реки три свалки мусора. Там он обнаружил одинаковые мешки с надписью «Вода России». Именно с такими мешками были запечатлены на фотографиях участники движения «Будет чисто», созданного при поддержке правительства. Ранее они отчитывались о том, что привели в порядок береговую полосу реки Казанка. С момента акции прошло почти две недели, но мусор так и не увезли с берега. Более того, отдыхающие стали выбрасывать туда свои отходы после пикников.