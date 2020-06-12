Замминистра обороны России Тимур Иванов причислил к реликвиям вещи Адольфа Гитлера. Замруководителя оборонного ведомства сделал это, рассказывая о мемориальном комплексе «Дорога памяти» в эфире телеканала «Звезда».

В пресс-службе Минобороны сайту Znak.com сказали, что замминистра имел в виду уникальные вещи. Костюм Гитлера – это уникальная вещь, но, конечно, не реликвия и не то, что достойно поклонения, — пояснил представитель ведомства.