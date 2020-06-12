Студенты Алтайского госуниверситета в Барнауле пожаловались на принудительное участие во флешмобе ко Дню России

Студенты Алтайского государственного университета в Барнауле пожаловались на принудительное участие во флешмобе ко Дню России. Как утверждается, за отказ им угрожали выселением из общежития.

В качестве доказательства принуждения к участию во флешмобе студент Алтайского госуниверситета Яков Веха приложил скриншот переписки с главой студсовета Татьяной Михеенко. Как пишет интернет-издание «Сибирь. МБХ медиа» со ссылкой на учащегося, Михеенко сказала, что это один из элементов активности, который якобы будет учитываться при заселении в общежитии на следующий год. Веха утверждает: подобные случаи происходят не в первый раз. По его словам, в марте студентов заставляли участвовать в мероприятиях к годовщине присоединения Крыма. Сам Веха рассказал, что из-за своих убеждений из окна своей комнаты в День России вывесил советский флаг, в результате чего к нему ворвались глава студенческого городка и председатель студсовета.

Официально принуждение к флешмобу в честь Дня России в Алтайском государственном университете не подтверждают и не комментируют.