Жена президента Украины Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Об этом сообщил офис украинского лидера на своей странице в Фейсбуке. В сообщении отмечается, что Елена Зеленская чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов болезни. Ее изолировали от членов семьи. У Владимира Зеленского и детей пары результаты тестирования на COVID-19 оказались отрицательными.
2020-06-12T16:35:01+03:00
2020-06-12T16:35:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 12 июня 2020
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