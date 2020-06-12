Жена президента Украины Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Об этом сообщил офис украинского лидера на своей странице в Фейсбуке. В сообщении отмечается, что Елена Зеленская чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов болезни. Ее изолировали от членов семьи. У Владимира Зеленского и детей пары результаты тестирования на COVID-19 оказались отрицательными.