Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал детям читать классику и воспоминания Илона Маска. Об этом сообщает агентство ТАСС. Обращаясь к участникам движения Юнармия, пресс-секретарь главы государства сказал, что с воспоминаниями американского бизнесмена Маска следует знакомиться, чтобы понимать, как появляются новые идеи и с какими трудностями реализуются. Песков также признался, что сам в детстве мало читал и выразил сожаление по этому поводу.