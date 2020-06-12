Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал детям читать классику и воспоминания Илона Маска. Об этом сообщает агентство ТАСС. Обращаясь к участникам движения Юнармия, пресс-секретарь главы государства сказал, что с воспоминаниями американского бизнесмена Маска следует знакомиться, чтобы понимать, как появляются новые идеи и с какими трудностями реализуются. Песков также признался, что сам в детстве мало читал и выразил сожаление по этому поводу.
2020-06-12T16:34:38+03:00
2020-06-12T16:34:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 12 июня 2020
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