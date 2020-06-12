Президент Владимир Путин полагает, что абсолютное большинство россиян поддерживает поправки к Конституции. Свое мнение глава государства высказал во время торжественной церемонии поднятия флага на Поклонной горе в Москве, приуроченной ко Дню России. Это было первое публичное мероприятие с участием Владимира Путина после с 9 мая. В Кремле отметили, что на вечерний концерт на Красной площади президент не поедет. Накануне в пресс-службе главы государства отмечали, что Путину пока удобно работать в дистанционном режиме.
2020-06-12T16:33:53+03:00
2020-06-12T16:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 12 июня 2020
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