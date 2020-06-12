Медики в Кирове пожаловались на то, что их заставляют голосовать за поправки в Конституцию

Врач в поликлинике при местной клинико-диагностическом центре Константин Копанев рассказал сайту «Медиазона», что заведующим подразделениями центра разослали письмо с требованием организовать участие сотрудников в голосовании. Электронное письмо пришло от отдела кадров накануне. В тексте подчеркивается, что медики должны проголосовать до 30 июня.

Голосование продлится с 25 июня по 1 июля. В случае одобрения поправок Владимир Путин получит возможность баллотироваться на пятый и шестой президентские сроки.