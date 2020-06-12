В Барнауле студенты Алтайского госуниверситета пожаловались на принуждение к участию во флешмобе ко Дню России

В Барнауле студенты Алтайского государственного университета пожаловались на принуждение к участию во флешмобе ко Дню России. Об этом сообщает сайт «МБХ медиа». Студент Яков Веха рассказал интернет-изданию, что студентов заставили участвовать в праздничной акции под угрозой выселения из общежитий. Официальных комментариев на этот счет не поступало.
2020-06-12T16:32:04+03:00
2020-06-12T16:32:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659368-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:32, 12 июня 2020
Загрузка комментариев...