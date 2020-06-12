Троице-Сергиева лавра откроется для посещения в 6 часов утра 13 июня, — сообщает телеграм-канал монастыря. Как отмечается в сообщении, на территории монастыря обязательно использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и санитарных требований. Ранее сообщалось о том, что несколько монахов скончались от коронавируса.