Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится из-за предписаний Роспотребнадзора. Об этом объявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он напомнил, что ежегодно на фестиваль приезжает большое количество гостей из других регионов. Не хотелось бы, чтобы фестиваль добавил проблем, — пояснил губернатор. Организаторы сообщили, что купленными билетами можно будет воспользоваться в следующем году.
2020-06-12T16:07:36+03:00
2020-06-12T16:07:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:07, 12 июня 2020
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