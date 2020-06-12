Рок-фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится из-за предписаний Роспотребнадзора. Об этом объявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он напомнил, что ежегодно на фестиваль приезжает большое количество гостей из других регионов. Не хотелось бы, чтобы фестиваль добавил проблем, — пояснил губернатор. Организаторы сообщили, что купленными билетами можно будет воспользоваться в следующем году.