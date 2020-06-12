Чехия согласна обсудить судьбу памятника маршалу Коневу в Праге. Об этом РБК сообщили в чешском МИДе. По словам дипломатов, сейчас памятник находится в хранилище, а затем его переместят в музей ХХ века. Ранее в российском МИДе допустили возможность выкупа памятника. Впрочем, этот вариант рассматривается в качестве крайней меры, — сказал заместитель министра иностранных дел Владимир Титов.