Леонид Рошаль призвал Владимира Путина обратить внимание на уголовное дело двух медиков в Калининграде

Детский врач Леонид Рошаль призвал президента Владимира Путина обратить внимание на уголовное дело двух медиков в Калининграде. Их обвиняют в умышленном убийстве новорождённого.

О громком деле Леонид Рошаль сообщил главе страны во время вручения премий на Поклонной горе, куда по случаю Дня России приехал и Владимир Путин. Директор НИИ неотложной детской хирургии и травмотологии убеждён: президенту необходимо тщательно ознакомиться с делом. Цитата по «Интерфаксу»: «Двух врачей в Калининграде судят за убийство, такого в России не было с 1953-го года», сказал Рошаль. Он также готов защищать медиков в суде. Коллеги врачей называют их дело абсурдным. Речь идёт о медиках Елене Белой и Элине Сушкевич. Первая руководила роддомом в Калининграде, где около полутора лет назад умер только что появившийся на свет малыш. Его родила гражданка Узбекистана, ребенок весил всего 700 граммов. Второй фигурант дела — реаниматолог регионального перинатального центра. По версии следствия, Белая поручила Сушкевич ввести недоношенному младенцу смертельную дозу сульфата магния, после чего он умер. Медики вину не признают. В апреле их дело передали в суд, рассмотрение пройдет с участием присяжных.

Медики находятся под домашним арестом, его срок неоднократно продлевали по ходатайству следствия.