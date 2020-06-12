Членов избирательных комиссий в Псковской области предложили страховать во время работы в условиях пандемии. Эти люди лишены всяческих гарантий, которыми государство обеспечивает госслужащих. Об этом «Эху» рассказала автор инициативы, член регионального избиркома от «Яблока» Елена Маятникова.

Проект постановления не вызвал негативной реакции у членов избирательной комиссии, в дальнейшем можно продумать введение этой практики по всей России, добавила Елена Маятникова.