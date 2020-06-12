Украина предоставила статус беженца фигуранту дела «Нового Величия» Сергею Гаврилову

Он покинул Россию восемь месяцев назад.

Сроки, в которые Гаврилов получил статус беженца – рекордно короткие, рассказали интернет-изданию «Медиазона» правозащитники. Самого документа у него на руках, правда, пока нет: его еще оформляют. Тем не менее, статус, который дала Украина, отмечают юристы, позволит Гаврилову иметь защиту от преследования в России, а в случае, если его объявят в международный розыск Интерпола – оспаривать это решение.

Вплоть до своего побега из России Гаврилов оставался под домашним арестом. На родине его, как и других фигурантов дела «Нового величия», обвиняли в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, они пытались свергнуть конституционный строй. В октябре прошлого года Гаврилов выехал на Украину. Пограничникам он сказал, что его преследуют за «участие в акциях протеста». Теперь Гаврилова Россия объявила в розыск, а его дело выделено в отдельное производство.

Адвокаты фигурантов дела «Нового величия» настаивают, что оно является провокацией спецслужб.