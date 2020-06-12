Парижские полицейские блокировали Елисейские поля

Они протестуют против обвинений в жестокости и расизме, — сообщает телеканал BFM. В акции протеста участвуют также стражи порядка из других городов страны. Полицейские держат плакаты с надписями: «Не будет полиции – не будет мира», «Полицейские – не расисты», «Об убийстве полицейских во Франции никто не говорит».