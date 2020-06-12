По уголовному делу, связанному с обыском в Белгазпромбанке, задержаны 15 человек, — сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Дело возбуждено по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Как отмечает РИА «Новости», Белгазпромбанк в течение 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, который сейчас баллотируется в президенты Белоруссии. В то же время в Госконтроле уточнили, что Бабарико в этом деле процессуального статуса не имеет. В качестве подозреваемых проходят представители коммерческих структур, а также бывший и действующий работники банковской системы.