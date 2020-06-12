Руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль пожаловался президенту Путину на уголовное преследование двух калининградских врачей. Их судят за убийство, такого не было в России с 1953 года, — сказал Рошаль. Он добавил, что готов выступить в суде, чтобы объяснить, почему это неправильно. Сегодня Рошаль награжден медалью Героя труда. Как отмечают «Ведомости», Рошаль был единственным медиком среди награжденных и он был единственным, кто приехал на церемонию в защитной маске и перчатках.