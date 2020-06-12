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15:05, 12 июня 2020

Памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне закрыт защитными щитами

Памятник Уинстону Черчиллю в Лондоне закрыт защитными щитами. Как сообщает телеканал Скай Ньюс, это сделано накануне новых акций протестов против расовой дискриминации и полицейского произвола. Они пройдут в Британии в эти выходные.

Британский премьер Борис Джонсон назвал действия протестующих, повредивших памятник Уинстону Черчиллю, попытками подвергнуть цензуре прошлое.

В результате вспыхнувших по всему миру акций протеста против расизма и полицейского произвола были повреждены памятники правителям и другим историческим личностям, которые, по мнению демонстрантов, были причастны к расовой дискриминации.



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