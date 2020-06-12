Эксперт: Снятие ограничительных мер в Москве связано с экономическими и политическими факторами, нежели с медицинскими

Снятие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Москве связано с экономическими и политическими факторами, нежели с медицинскими показателями. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн.



«В эпидемии большое значение имеет несколько факторов — один из них медицинский, и он не вполне сейчас благоприятен для того, чтобы ослаблять противоэпидемиологические меры. Но есть и другие факторы — экономический и политический, когда власть заставляет принимать те или иные решения. В данном случае в основном подобное решение принималось не из-за медицинских факторов.

Здесь имеет большое значение экономика и политика», — сказал эксперт.

При этом, по словам А.Альштейна, поведение мэра Москвы Сергея Собянина вызывает одобрение, так как, понимая сложившуюся обстановку, он призывал москвичей воздержаться от выхода из дома в праздничные дни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичам следует воздержаться от выхода из дома в День России и в день Парада Победы. Также все россияне должны по возможности не покидать места проживания.