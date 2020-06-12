В Петербурге госслужащих просят открепляться и голосовать по поправкам в Конституции на участках ближе к месту работы

Руководство «Научно-исследовательского центра Генплана Петербурга» настойчиво попросило подчиненных открепиться от своих участков и проголосовать по вопросу об изменении Конституции как можно ближе к месту работы. Об этом сообщило издание «Северо-Запад. МБХ медиа». Людям разослали по корпоративной почте письмо с инструкцией, как открепиться и где проголосовать. Журналистам руководство учреждения объяснило, что это лишь рекомендации против распространения коронавируса. Сотрудники вольны голосовать там, где захотят. Это не первый подобный пример в городе. Ранее о настойчивой просьбе прикрепиться к избирательным участкам поближе к работе рассказали сотрудники одной из библиотек Петербурга. То же самое рассказывали «Эху Москвы в Петербурге» некоторые чиновники Смольного. Кому-то из них даже недвусмысленно намекнули вернуться из отпускОв. В администрации города всё отрицают. Ранее от подобных действий Петербург предостерегала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Часть оппозиционеров считает, что таким образом начальники госслужащих собираются отчитываться о явке. Подобное отмечалось на выборах президента России два года назад.

Голосование по поправкам назначено на 1 июля.

Президент Путин уверен, что большинство россиян разделяет мнение о необходимости поправок.

Путин выступил на церемонии, приуроченной ко Дню России, она проходила на Поклонной горе. Там же президент вручил золотые медали Героям труда. Среди награжденных – детский врач Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.