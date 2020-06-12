В Дагестане две газеты вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева

На обложках газеты Черновик, которую возглавлял журналист, и Новое дело лишь несколько слов: «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Так было год назад, когда издания тоже выходили с аналогичной первой страницей. Редакции требуют освободить Гаджиева, ФСБ обвиняет его в участии в террористической организации и финансировании терроризма. По версии силовиков, журналист перечислял деньги на счета благотворительных фондов радикального проповедника, который как считает спецслужба через них организовал финансирование террористов. В случае признания вины Гаджиеву грозит до десяти лет заключения. Сфабрикованным называют дело коллеги, родственники и друзья журналиста. Его возбудили из-за двух интервью, опубликованных в Черновике, уточняет портал Кавказский узел. Гаджиев уже год провёл под арестом. Дома его ждёт жена и четверо маленьких детей. Журналисты разместив лозунг Я/мы Абдулмумин Гаджиев также поддержали еще двух обвиняемых по этому делу. Один из них, предприниматель Камил Тамбиев ранее говорил, что его заставили дать показания под пытками. Верховный суд Дагестана на днях продлил трём обвиняемым срок ареста ещё на два месяца.

Уголовное дело на Северном Кавказе сравнивают с делом журналиста Медуза Ивана Голунова, которому немногим больше года назад силовики подбросили наркотики. После большого общественного резонанса дело в отношении Голунова было прекращено. Ряд бывших полицейских сами стали фигурантами.