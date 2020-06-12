Московская консерватория 14-го июня возобновит трансляции концертов без зрителей. Концерт пройдет с соблюдением всех санитарных предосторожностей и социальной дистанции, — подчеркнули в консерватории. Ранее в Министерстве культуры сообщили, что концертная деятельность может возобновиться не раньше августа.
2020-06-12T14:33:02+03:00
2020-06-12T14:33:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:33, 12 июня 2020
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