Московская консерватория 14-го июня возобновит трансляции концертов без зрителей. Концерт пройдет с соблюдением всех санитарных предосторожностей и социальной дистанции, — подчеркнули в консерватории. Ранее в Министерстве культуры сообщили, что концертная деятельность может возобновиться не раньше августа.