«Формула-1» объявила об отмене гонок в Азербайджане, Сингапуре и Японии. Этапы не состоятся из-за пандемии коронавируса, — сообщили организаторы. Таким образом в этом сезоне отменены семь гонок. Ранее было решено не проводить этапы в Австралии, Монако, Франции и Нидерландах.