«Формула-1» объявила об отмене гонок в Азербайджане, Сингапуре и Японии. Этапы не состоятся из-за пандемии коронавируса, — сообщили организаторы. Таким образом в этом сезоне отменены семь гонок. Ранее было решено не проводить этапы в Австралии, Монако, Франции и Нидерландах.
2020-06-12T14:32:37+03:00
2020-06-12T14:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 12 июня 2020
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