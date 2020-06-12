Администрация Твиттера сообщила о блокировке более 32-х тысяч аккаунтов из Китая, России и Турции. Они нарушали правила платформы. В частности, российские аккаунты занимались продвижением партии «Единая Россия», — отмечается в заявлении. Сообщения с аккаунтов нарушителей будут переведены в архивы Твиттера.
2020-06-12T14:32:22+03:00
2020-06-12T14:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 12 июня 2020
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