Супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила, что у нее положительный тест на COVID-19. Она находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи. По словам Зеленской, у самого президента и детей результат отрицательный.



Самого Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантинных ограничений. 3-го июня во время визита в Хмельницкий члены делегации по главе с Зеленским пили кофе в местной кофейне, при том, что заведения общепита закрыты. На президента составили протокол об административном нарушении. Суд рассмотрит это дело 19-го июня.