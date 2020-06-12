Президент Путин вручил золотые медали Героев труда на Поклонной горе. Обычно церемония проходит в Кремле. Среди награжденных руководитель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, а также художественный руководитель московского Малого театра Юрий Соломин.
2020-06-12T14:31:46+03:00
2020-06-12T14:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 12 июня 2020
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