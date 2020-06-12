Автомобиль фельдъегерской службы сгорел на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной, — сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По словам источника, на этом автомобиле доставляли правительственную почту особой важности. Во время возгорания никто не пострадал. Водителя в этот момент в салоне не было. По предварительным данным, произошло замыкание в проводке сигнального громкоговорящего устройства. Пожар потушили сотрудники ФСО.
2020-06-12T14:31:31+03:00
2020-06-12T14:31:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 12 июня 2020
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