Автомобиль фельдъегерской службы сгорел на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной, — сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По словам источника, на этом автомобиле доставляли правительственную почту особой важности. Во время возгорания никто не пострадал. Водителя в этот момент в салоне не было. По предварительным данным, произошло замыкание в проводке сигнального громкоговорящего устройства. Пожар потушили сотрудники ФСО.