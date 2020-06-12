Борис Джонсон назвал попыткой подвергнуть цензуре прошлое действия протестующих, которые повредили памятник Черчиллю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал попыткой подвергнуть цензуре прошлое действия протестующих, которые повредили памятник Уинстону Черчиллю. Это абсурдно и стыдно, — считает премьер. Он напомнил, что Черчилль был одним из тех, кто спас Британию и всю Европу от фашистской тирании.
2020-06-12T14:31:10+03:00
2020-06-12T14:31:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 12 июня 2020
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