Борис Джонсон назвал попыткой подвергнуть цензуре прошлое действия протестующих, которые повредили памятник Черчиллю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал попыткой подвергнуть цензуре прошлое действия протестующих, которые повредили памятник Уинстону Черчиллю. Это абсурдно и стыдно, — считает премьер. Он напомнил, что Черчилль был одним из тех, кто спас Британию и всю Европу от фашистской тирании.