Эксперт: Минфин возможно сможет раскрыть долю дефицита бюджета в ВВП только после голосования по Конституции

Минфин России впервые за 15 лет в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета не опубликовал данные об объеме дефицита бюджета к ВВП. По мнению профессора школы финансов ВШЭ Ивана Родионова, которое он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», эти данные, очевидно, опубликуются после голосования по поправкам в Конституции РФ.

«Видимо те цифры, которые мы видим как официальные, они, скорее всего, не соответствуют реальности. И возможно реальные цифры мы увидим после голосования по Конституции», — сказал он.

Индикатором того, что «не все соответствует реальности», по словам эксперта, служит то, что в прогнозе Организации по экономическому сотрудничеству и развитию дефицит бюджета по ВВП был оценен в 2,5 %, а в прогнозе правительства был оценен в 8,5%. «Разница в 3 раза необъяснима, по-видимому, мы чего-то не знаем», — отметил он.

Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц. В прежних отчетах (например, за апрель) министерство приводило в качестве дополнительного показателя отношение дефицита (профицита) бюджета к ВВП, по которому можно было рассчитать месячную оценку объема ВВП. При этом в пресс-службе Минфина не стали комментировать прекращение публикации отношения дефицита/профицита к ВВП.