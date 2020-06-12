Борис Джонсон назвал действия протестующих, повредивших памятник Черчиллю, попытками подвергнуть цензуре прошлое

Британский премьер Борис Джонсон назвал действия протестующих, повредивших памятник Уинстону Черчиллю, попытками подвергнуть цензуре прошлое.

В результате вспыхнувших по всему миру акций протеста против расизма и полицейского произвола были повреждены памятники правителям и другим историческим личностям, которые, по мнению демонстрантов, были причастны к расовой дискриминации. Изначально протест возник в Соединенных Штатах, где афроамериканец Джордж Флойд погиб после жесткого задержания полицией.