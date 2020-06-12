Руководство строительной группы ПИК попросило сотрудников «обеспечить явку» на голосование по поправкам в Конституцию

Руководство строительной группы компаний ПИК попросило своих сотрудников «обеспечить явку» на голосование по поправкам в Конституцию. Об этом «Дождю» анонимно рассказали работники компании.

Согласно сообщению, которое разослали сотрудникам ПИК, мэрия Москвы попросила компанию «как системообразующее предприятие» «обеспечить явку» на голосовании по Конституции. В письме также рекомендуют работникам, имеющим московскую прописку, проголосовать в электронном виде.

По словам источника Дождя, письмо прислали в чат в мессенджере, в котором состоят сотрудники ПИК в филиалах Москвы и Петербурга. Их попросили зарегистрироваться на «Госуслугах» и доложить о регистрации руководителям отделов. В противном случае сотрудников обязали написать объяснительную.

В пресс-службе ПИК ридиостанции Эхо Москвы подтвердили подлинность сообщения и назвали его «разъяснительной работой»

Вчера глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК не нашел каких-либо подтверждений появившимся сообщениям о принуждении к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.