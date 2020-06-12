Лауреатом премии Бориса Немцова стал Константин Котов, осужденный за участие в политических акциях. Сейчас он отбывает наказание в колонии.

Награду Константин Котов получил за мужество и смелость в отстаивании демократических ценностей, сказано в сообщении Фонда Бориса Немцова. Там назвали лауреата политическим заключенным и пожелали скорейшего освобождения. Размер премии составляет 10 тысяч евро. Котов сейчас находится в колонии, его осудили по делу о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Арест произошел почти год назад после серии массовых акций в центре Москвы. Котова приговорили к 4 годам лишения свободы, несмотря на то, что адвокаты указывали — все акции, в которых участвовал их подзащитный, носили мирный и ненасильственный характер. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор до полутора лет, однако полностью его отменить отказался, расценив ряд лозунгов, как призывы к свержению президента.

Награда была учреждена через год после смерти Бориса Немцова.