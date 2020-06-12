Министерство финансов не стало раскрывать данные о доле дефицита бюджета в ВВП. Это произошло впервые с 2009-го года, — пишет газета РБК.

Очевидно, данные, которые ведомство предпочло закрыть, мы узнаем лишь после голосования по поправкам к Конституции, — предположил в разговоре с «Эхом» профессор школы финансов ВШЭ Иван Родионов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что правительство хотело полностью засекретить негативную макроэкономическую статистику за апрель. Однако под влиянием неких высокопоставленных чиновников от этой идеи отказались.