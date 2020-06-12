Президент Владимир Путин впервые с конца марта лично принял участие в большом мероприятии

На Поклонной горе он вручил золотые звезды «Героев Труда». Это событие приурочено ко Дню России.

Торжественная часть началась с новшества. Путин в окружении некоторых участников награждения и Президентского полка, под аккомпанемент оркестра, игравшего гимн, наблюдал за тем, как над Поклонной горой поднимается российский флаг. Затем президент обратился к гостям церемонии, на этот раз – гораздо более малочисленной, чем обычно. Упомянув о сегодняшнем празднике, Путин вновь вспомнил о поправках в Конституцию и выразил уверенность, что изменения, касающиеся, например, защиты исторической правды, поддерживает большинство россиян.

Сама церемония тоже прошла в необычном формате: обычно награждения Путин проводит в Кремле. Золотых звезд «Героев труда» удостоились, в частности, глава Института неотложной детской хирургии Леонид Рошаль и худрук Малого театра Юрий Соломин. К слову, почти все гости были без масок и перчаток и обменивались рукопожатиями с президентом. Церемония завершилась небольшим фуршетом: она заменила торжественный прием, от которого в Кремле из-за коронавируса решили отказаться.

Начиная с конца марта почти все мероприятия и встречи Путин проводил путем видеоконференций из резиденции в Ново-Огарево.

Исключением стало возложение цветов к Могиле неизвестного солдата 9 мая – но тогда церемония прошла без гостей: только с участием президента и Президентского полка.

Мэр Москвы попросил жителей города воздержаться от выхода из дома в День России, а также не ходить на Парад Победы. Сергей Собянин отметил, что в городе сегодня не планируется массовых мероприятий.

Собянин добавил, что с начала мая в Москве снижаются показатели, связанные с коронавирусом.