В Армении на месяц продлен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Он будет действовать до 13-го июля. Все ограничения остаются в силе, — сообщает издание «Новости. Армения». Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в Армении выявлено более 14,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 258 человек.
2020-06-12T13:33:38+03:00
2020-06-12T13:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:33, 12 июня 2020
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