В Армении на месяц продлен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Он будет действовать до 13-го июля. Все ограничения остаются в силе, — сообщает издание «Новости. Армения». Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, в Армении выявлено более 14,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 258 человек.