Дагестанские газеты «Черновик» и «Новое дело» вышли с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналист

Дагестанские газеты «Черновик» и «Новое дело» сегодня вышли с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Он обвиняется в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Коллеги и родственники Гаджиева называют дело сфабрикованным, — сообщает издание «Медуза».