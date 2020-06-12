Дагестанские газеты «Черновик» и «Новое дело» вышли с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналист

Дагестанские газеты «Черновик» и «Новое дело» сегодня вышли с одинаковой первой полосой в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева. Он обвиняется в финансировании терроризма и участии в террористической организации. Коллеги и родственники Гаджиева называют дело сфабрикованным, — сообщает издание «Медуза».
2020-06-12T13:32:52+03:00
2020-06-12T13:32:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2659238-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:32, 12 июня 2020
Загрузка комментариев...