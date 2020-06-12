Украина предоставила статус беженца Сергею Гаврилову, обвиняемому по делу «Нового величия»

Власти вынесли решение в рекордный срок – спустя 8 месяцев, — отмечает «Медиазона». Гаврилов уехал на Украину в октябре прошлого года. В тот момент он находился под домашним арестом. Сам Гаврилов рассказал, что покинуть страну его вынудили несколько обстоятельств. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, и фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов и террористов.
2020-06-12T13:32:22+03:00
2020-06-12T13:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 12 июня 2020
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