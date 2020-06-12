Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендует москвичам оставаться дома. По его словам, никаких массовых мероприятий не будет ни в День России, ни в день проведения парада Победы. В Москве с 9-го июня отменен режим вынужденной изоляции, который действовал более 2-х месяцев. По оценке Собянина, в столице эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась.