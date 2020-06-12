Президент Путин уверен, что большинство россиян разделяет мнение о необходимости поправок в Конституцию. Он заявил об этом во время церемонии, приуроченной ко Дню России, на Поклонной горе. Сейчас Путин вручает золотые медали Героям труда. Судя по телетрансляции, участники церемонии не соблюдают социальную дистанцию. Они обмениваются рукопожатиями, при этом президент по-прежнему без защитной маски.