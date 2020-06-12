Британское правительство рассматривает возможность привлечения состоятельных граждан для восполнения бюджета, пострадавшего из-за пандемии. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на несколько источников банковского сектора королевства.

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность увеличить налоги для богатых граждан. Переговоры ведутся для того, чтобы решить, как пополнить государственный бюджет, пострадавший во время пандемии коронавируса. Меры поддержки населения и расходы, связанные с COVID-19, обойдутся Великобритании в £133 млрд, указывает Reuters.



Чтобы закрыть дыру в бюджете правительство может повысить налог на сбережения, налог на прирост капитала, НДС или налог на имущество, отмечают опрошенные агентством экономисты.

Другие же сотрудники сектора утверждают, что власти намерены в этих целях поощрять покупку государственных облигаций.

В рамках поддержки граждан во вре6мя пандемии власти Великобритании снизили налоги, организовали гранты для самозанятых, а также направили £200 млн на разработки для предотвращения второй волны коронавируса.