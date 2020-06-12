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13:03, 12 июня 2020

ООН: Объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии были атакованы оружием иранского происхождения

Объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии были атакованы оружием иранского происхождения, считают в ООН. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Вывод об иранской принадлежности крылатых ракет и беспилотников в ООН сделали на основе анализа их обломков. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, на который ссылается агентство Reuters. В организации исследовали составляющие вооружения, которые использовались в четырех атаках на объекты Саудовской Аравии. В том числе, например, на аэропорт города Абха. Он неоднократно подвергался обстрелам со стороны йеменских хуситов. Они же взяли ответственность и за нападение на объекты крупнейшей государственной нефтяной компании Саудовской Аравии. В сентябре прошлого года атака на два крупнейших предприятия Saudi Aramco привела к тому, что добыча нефти в королевстве сократилась почти на 6 млн баррелей нефти в сутки. Хуситы утверждали, что использовали начиненные взрывчаткой беспилотники.

Несмотря на выводы ООН об иранском происхождении оружия, в российском МИДе продолжают считать, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана необходимо снять. Об этом агентству «Интерфакс» сказал замглавы ведомства Сергей Рябков.



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