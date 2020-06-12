Для магазинов и рынков в России разработали новые санитарные правила

Продукты, которые упали на пол, покупателю не продадут. Нельзя будет торговать надрезанными дынями и арбузами, а также взвешивать на весах продукты без упаковки. Продавцы в магазинах обязаны дезинфицировать оборудование, инвентарь, тележки и контейнеры. Это далеко не все правила, разработанные Роспотребнадзором из-за пандемии коронавируса. Они опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Задача предотвратить возникновение и распространение инфекционных заболеваний при продаже пищевой продукции в магазинах и на рынках, отметили в ведомстве. Среди других требований к торговых объектам — в киосках и торговых палатках обязательно наличие раковины для мытья рук, а неподалеку от рабочего места должен быть туалет. В жилых домах или рядом с ними запретят размещать рыбные магазины. Кроме того над торговыми местами открытой зоны рынка должны быть навесы для защиты продуктов от осадков и прямых солнечных лучей.

Ранее Роспотребнадзор ужесточил требования к ресторанам и кафе. В частности, расстояние между столами должно быть не менее полутора метров. Руководству заведений необходимо уделять особое внимание дезинфекции помещения и отдельных поверхностей, иметь запас масок и одноразовых перчаток для сотрудников.