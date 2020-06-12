Две трети спонсоров Олимпиады в Токио могут отказаться от финансирования игр

Опрос японского телеканала NНК показал, что большинство компаний не решили, будут ли выделять деньги на эти цели. Они обеспокоены тем, что их реклама может пострадать из-за мер по противодействию пандемии, либо Олимпиаду могут вовсе отменить.

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сказал, что игры в Токио не состоятся, если турнир, уже перенесенный на год из-за коронавируса, не удастся провести следующим летом. Бах добавил, что еще один сдвиг сроков, помимо финансовых проблем, внесет разлад в международный календарь соревнований.