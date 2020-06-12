Кремль отменяет режим удаленной работы для чиновников

С понедельника большинство сотрудников администрации президента возвращаются в свои кабинеты. Об этом газете РБК рассказал информированный источник. Как отмечается, часть чиновников работает в обычном режиме уже с начала этой недели, когда мэр Москвы объявил о снятии режима изоляции и отмене пропусков.

Сотрудников президентской администрации перевели на удаленную работу в конце марта. Впрочем, пишет РБК, на практике график нахождения на карантине был гибким. Кому и в какое время следует работать из дома определяли начальники управлений.