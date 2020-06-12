Президент США призвал не судить обо всей американской полиции по трагедии, произошедшей в Миннеаполисе. Дональд Трамп сказал, что большинство сотрудников правоохранительных органов на самом деле являются хорошими людьми.

Трамп ранее говорил, что власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование.

Протесты и массовые беспорядки в США начались после гибели афроамериканца, которого жестко задержали полицейские. Люди протестуют против расизма и полицейского произвола.