В проекте оборонного бюджета США сделали акцент на конкуренцию с Россией и Китаем. На сайте комитета Сената по делам вооруженных сил сообщается, что Вашингтону необходимо восстановить и расширить преимущество перед Москвой и Пекином. Кроме того, американские власти намерены сделать доклад о поддержке расизма со стороны России.

В проект бюджета заложено 740 миллиардов долларов, большая часть которых пойдет на базовые нужды Пентагона. Более 40 миллионов предлагается выделить на разработку вакцины от коронавируса, 250 миллионов – на военную помощь Украине.